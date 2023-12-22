На Украине заявили, что доберут необходимое число солдат для пополнения ВСУ любым способом

По словам спикера министерства обороны Украины, Киев заинтересован набирать как можно больше механизмами рекрутинга, но если нет, то придется через мобилизацию.

На Украине заявили, что доберут необходимое число солдат для пополнения ВСУ любым способом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам спикера министерства обороны Украины, Киев заинтересован набирать как можно больше механизмами рекрутинга, но если нет, то придется через мобилизацию.

Ранее стало известно, что власти ВСУ просят мобилизовать 500 тысяч человек.