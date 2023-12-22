На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области грузовик съхал в кювет и перевернулся

Авария случилась в четверг, 21 декабря, на 417 километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовскои районе.

На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области грузовик съхал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария случилась в четверг, 21 декабря, на 417 километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовскои районе. По предварительной информации, 65-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем КамАЗ съехал в правый кювет.

В результате происшествия, водитель с травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.