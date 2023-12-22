Минобороны: за неделю ВС России нанесли 39 ударов по украинским аэродромам, складам с боеприпасами и техникой

Отразили 125 атак противника на всех направлениях фронта. ВСУ потеряли 4690 боевиков.

За неделю Вооруженные силы России нанесли 39 ударов по украинским аэродромам, базам горючего, складам с боеприпасами и техникой, все объекты поражены. Об этом сообщает Минобороны.

Отразили 125 атак противника на всех направлениях фронта. ВСУ потеряли 4690 боевиков.

Российские войска уничтожили десять танков, в том числе два Leopard.

На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсантов на островах и левом берегу Днепра.

ПВО сбили четыре украинских самолета.