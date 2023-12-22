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Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
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Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
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Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
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Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 декабря
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

23 декабря в Рязани начнутся праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового 2024 года. В субботу рязанцев ожидает парад Дедов морозов и Снегурочек и презентация новогодних проектов на Лыбедском бульваре, а в Лесопарке в этот день откроется резиденция Деда мороза. 24 декабря стартует проект новогодний экспресс — выступления духовых коллективов.

В театре драмы пройдет новогоднее представление для детей «Фабрика игрушек, или Новогоднее ограбление».

В дворце молодежи покажут спектакль «Йети, дети, Новый год!»

Во дворце спорта «Олимпийский» рязанцы смогут увидеть ледовое шоу «Двенадцать месяцев».

В театре кукол для юных рязанцев приготовили новогоднее представление «Двенадцать месяцев».

На сцене МКЦ покажут спектакль «Последний этаж», а в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится новогодний концерт Рязанского молодежного хора «Музыкальный серпантин»

На сцене филармонии рязанский хор представит программу «Емеля — новогодняя неделя».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».