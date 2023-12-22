ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

22 декабря местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На будет дорогах гололедица.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Обращение опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

22 декабря местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На будет дорогах гололедица.

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в обращении.

Ранее рязанцев предупредили о тумане и гололеде.