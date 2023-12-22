Евгения Рубцова стала главой Сасовского муниципального округа

В новом году она приступит к руководству.

В пятницу, 22 декабря, на заседании думы избрали главу Сасовского муниципального округа. Ей стала Евгения Рубцова, которая ранее возглавляла администрацию города. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В новом муниципальном образовании глава округа будет возглавлять администрацию округа.

На заседании Рубцову привели к присяге. В новом году она приступит к руководству.

Отмечается, что в состав округа вошли муниципальные образования города Сасово и Сасовского района.