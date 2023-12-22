Двум сотрудникам рязанской фирмы дали условный срок за неуплату налогов на сумму 68 млн рублей

Под суд попали директор и главбух одной из коммерческих организаций.

Директору и главному бухгалтеру, занимавших должности в одной из коммерческих фирм Рязанской области в 2016—2018 годах, признали виновными в уклонении от уплаты налогов (пункты «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ).

Сотрудники компании, которая занимается перевозками грузов, совершали преступления с января 2016 по март 2018 годы.

«Следствием и судом установлено, что в период с января 2016 года по март 2018 года руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, основным видом деятельности которой являются услуги по перевозкам грузов, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем оформления фиктивных сделок о якобы имевших место оказании услуг и поставке материальных ценностей от ряда фирм и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по указанным сделкам, уклонились от уплаты НДС в особо крупном размере», — пишет пресс-служба следкома.

В результате фирма не уплатила налоги на сумму более 68 миллионов рублей.

Каждому из виновных суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.