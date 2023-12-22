Двоих рязанцев осудят за взятку и мошенничество

Мужчины в марте 2023 года с целью возврата имущества, принадлежащего одному из их знакомых и признанного в качестве вещественного доказательства по уголовному делу обратились к адвокату. Последний за денежное вознаграждение, которое он якобы должен был передать сотрудникам полиции, пообещал урегулировать вопрос.

Двоих рязанцев осудят за взятку и мошенничество. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что мужчины в марте 2023 года с целью возврата имущества, принадлежащего одному из их знакомых и признанного в качестве вещественного доказательства по уголовному делу обратились к адвокату.

Последний за денежное вознаграждение, которое он якобы должен был передать сотрудникам полиции, пообещал урегулировать вопрос.

Рязанцы увеличили сумму взятки, а разницу поделили между собой.

Уголовное дело направили в суд.

Отмечается, что противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.