Бывшего сотрудника колонии осудят за мошенничество

Установлено, что в 2020 году сотрудник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, зная, что в силу своих служебных полномочий не вправе самостоятельно применять к осужденным меры взыскания, получил 70 тысяч рублей за обещание не привлекать к дисциплинарной ответственности за использование мобильного телефона на территории колонии.