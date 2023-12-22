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Бывшего сотрудника колонии осудят за мошенничество
Установлено, что в 2020 году сотрудник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, зная, что в силу своих служебных полномочий не вправе самостоятельно применять к осужденным меры взыскания, получил 70 тысяч рублей за обещание не привлекать к дисциплинарной ответственности за использование мобильного телефона на территории колонии.

Бывшего сотрудника колонии осудят за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в 2020 году сотрудник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, зная, что в силу своих служебных полномочий не вправе самостоятельно применять к осужденным меры взыскания, получил 70 тысяч рублей за обещание не привлекать к дисциплинарной ответственности за использование мобильного телефона на территории колонии.

Дело направлено в суд.