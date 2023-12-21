Жителю Рязанской области дали пожизненное заключение за несколько преступлений

Ранее он был судим.

37-летнему жителю Рязанской области дали пожизненное заключение за несколько преступлений. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Вечером в августе 2022 года в одном из районов Рязанской области осужденный познакомился на улице с компанией из трех молодых людей и пошел с ними распивать алкоголь. В процессе он решил совершить преступление против половой неприкосновенности в отношении 15-летней девушки. Чтобы ему не мешали новознакомые 17-летний молодой человек и 21-летняя девушка, мужчина нанес им ножевые ранения. Молодых людей доставили в больницу, где позже подросток скончался.

После того, как злоумышленник расправился с мальчиком и девушкой, он принялся за 15-летнюю девочку. Мужчина изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

В результате мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Отметим, что ранее его судили за грабеж и изнасилование.