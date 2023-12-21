Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны

«Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе № 7457 во втором чтении», — указано в сообщении депутата Ярослава Железняка.

Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Парламент принял законопроект о медицинском каннабисе № 7457 во втором чтении», — указано в сообщении.

Железняк отметил, что распространение марихуаны в рекреационных целях будет по-прежнему запрещено. Депутат заявил, что законопроект окончательно вступит в силу во второй половине 2024 года.