В Санкт-Петербурге умерла двухмесячная девочка из-за наркотиков в молоке матери

В Санкт-Петербурге умерла двухмесячная девочка из-за наркотиков в молоке матери. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отец обнаружил, что девочка не дышит и вызвал скорую. Малышку увезли в больницу, однако ребенок скончался, несмотря на помощь медиков.

Изначально врачи посчитали, что девочка умерла из-за синдрома внезапной детской смерти. Но экспертиза вскрыла подробности.

«Экспертиза установила, что в крови, желудке и других органах двухмесячной девочки содержалось наркотическое средство метадон. Медики считают, что он мог попасть в организм ребенка при грудном вскармливании», — рассказал собеседник.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.