В ряжском кафе 42-летний житель Ставропольского края убил мужчину из-за девушки

Он скончался от полученных травм.

В Ряжске 8 сентября 2023 года в местном кафе убили местного мужчину. Об этом сообщил следком.

По предварительным данным, между 42-летним жителем Ставропольского района и местным мужчиной произошел конфликт из-за девушки. Гость региона два раза ударил собеседника в голову. От полученных травм мужчина скончался.

В отношении ставропольца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. (часть 4 статья 111 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд.