В Рязанской области проведут рейд «Встречка»
В четверг, 21 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.
В Рязанской области проведут рейд «Встречка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В четверг, 21 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.
Отмечается, что такие рейды будут проводиться на регулярной основе.