В Рязанской области проведут рейд «Встречка»

В четверг, 21 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

В Рязанской области проведут рейд «Встречка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 21 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Отмечается, что такие рейды будут проводиться на регулярной основе.