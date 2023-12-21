В Рязани вырос спрос на квартиры с арочными окнами на 70%

В Рязани вырос спрос на квартиры с арочными окнами на 70%. Об этом сообщили специалисты девелоперской компании «Мармакс».

Отмечается, что в одном из проектов застройщика квартиры с арочными окнами за 1,5 года раскупили на 75%.

По словам клиентов, такое остекление открывает сразу несколько преимуществ: эффектный облик комплекса, благодаря чему он ассоциируется с элегантным и изысканным зданием; такой формат пропускает в помещение большое количество света, делая пространство светлым и воздушным; более широкие возможности для реализации дизайн-проекта — плавную форму можно комбинировать с абсолютно разными стилями.

«Такие высокие темпы продаж обусловлены и интересом клиентов к архитектуре жилого комплекса „Манхэттен“ в целом — его главными составляющими являются подсистема из клинкерного облицовочного кирпича, композитные материалы, а также природные цвета и мембранные структуры, подчеркивающие стиль проекта. Образ здания будет дополнен архитектурной подсветкой. Сейчас ведутся активные продажи в недавно стартовавшем 3 Корпусе — в нем также представлены лоты с панорамным остеклением, а на 15 этаже предусмотрен выход на террасу, где резиденты смогут провести время за интересной беседой или просто отдохнуть», — рассказала Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Отмечается, что городской квартал «Манхэттен» выделяется качественным благоустройством. Комфорта и эстетики добавит концепция 4 сезона, а также многоуровневая система освещения двора. Для детей обустроены детские площадки из экологичных материалов. Уникальным решением станет наличие общих и личных террас, идеально подходящих для досуга и отдыха. Более того, в городском квартале появятся многофункциональные пространства, где жители смогут общаться, работать, учиться и развивать собственный бизнес. Также в рамках соседского центра откроются фитнес-зал и коворкинг. Городской квартал реализован в концепции 5-ти минутного города, которая учитывает все необходимое в пешей доступности от дома — в проекте есть магазины, кофейни и все необходимые бытовые сервисы.