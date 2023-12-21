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В Рязани подвели спортивные итоги 2023 года
От лица депутатов гордумы выступила Татьяна Панфилова.

В Рязани подвели спортивные итоги 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Мероприятие прошло в четверг, 21 декабря.

От лица депутатов гордумы выступила Татьяна Панфилова.

«Сегодня физическая культура и спорт — одно из стратегических направлений государственной и региональной политики. В Рязани строятся новые спортивные объекты. В этом году в городе появился открытый футбольный манеж, завершается строительство ФОКОТа на территории школы № 58, начато строительство нового ФОКа в районе поселка Мехзавод. Всё это стало возможным благодаря планомерной работе Правительства, которая проводится по поручению президента РФ. Сегодня в этом зале собрались те, чья жизнь связана со спортом, физкультурой и здоровым образом жизни — лучшие тренеры и спортсмены. Ваши успехи — гордость Рязани, вы прославляете наш древний город на соревнованиях различного уровня», — сказала Панфилова.

Лучших тренеров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимлимпийским видам спорта удостоили памятными подарками от Рязанской гордумы. Награды получили спортсмены, добившиеся высоких результатов по неолимпийским видам спорта.

Спортивными наградами отметили депутатов думы Галину Трушину (она является президентом Рязанской областной федерации самбо) и Романа Калинина (он руководит федерацией плавания региона).

Для гостей праздника была подготовлена шоу-программа.