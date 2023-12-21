В Рязани на мосту через Оку засняли автомобиль, ехавший по встречке

Инцидент произошел в среду, 20 декабря. По словам очевидцев, водитель автомобиля ехал по встречной полосе по направлению в Рязань. Остановить его удалось только сотрудникам ГИБДД, которых вызвали другие водители.

В Рязани на мосту через Оку засняли автомобиль, ехавший по встречке. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале Rzn Life.

Инцидент произошел в среду, 20 декабря. По словам очевидцев, водитель автомобиля ехал по встречной полосе по направлению в Рязань. Остановить его удалось только сотрудникам ГИБДД, которых вызвали другие водители.

Очевидец отметил, что водитель был в неадекватном состоянии.

«Уже после моста его остановили сотрудники ГИБДД, которых вызвали по телефону водители, которые ехали в потоке с ним. Остановили его на встречке. Чудом не было лобовых аварий. Жена ехала из города и видела, как его вынимали из машины», — рассказал рязанец.

В региональном ГИБДД рассказали, что по данному факту проводится проверка.