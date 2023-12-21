В Рязани молодой человек украл деньги у бывшей сожительницы

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

В Рязани молодой человек украл деньги у бывшей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиция обратилась 55-летняя рязанка, она рассказала, что с ее счета пропали 90 тысяч рублей. В приложении на смартфоне было указано, что деньги переведены на счет незнакомого ей мужчины. Однако перевод был совершен корректно и с использованием пароля потерпевшей.

Полицейские установили личность человека, на чей счет поступили сбережения потерпевшей. Это оказался рязанец, работающий водителем такси. Он сообщил, что один пассажир попросил его обналичить денежные средства, которые он переведет на банковский счет таксиста. За эту услугу водителя отблагодарили небольшой суммой денег.

Выяснилось, что к краже денег причастен бывший 26-летний сожитель женщины. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.