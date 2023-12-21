В Рязани мигрант украл телефоны из сумки женщины

В полицию обратилась 32-летняя рязанка и сообщила, что из сумки, которая стояла на лавочке у детской площадки пропали два сотовых телефона. Женщина рассказала, что занималась с ребенком на детской площадке и на какое-то время выпустила сумочку из внимания, а когда собралась домой, то заметила пропажу телефонов.

В Рязани мигрант украл телефоны из сумки женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 32-летняя рязанка и сообщила, что из сумки, которая стояла на лавочке у детской площадки пропали два сотовых телефона. Женщина рассказала, что занималась с ребенком на детской площадке и на какое-то время выпустила сумочку из внимания, а когда собралась домой, то заметила пропажу телефонов.

Оперативники опросили жителей домов, расположенных рядом с детской площадкой, и нашли свидетелей, которые видели мужчину около лавочки с сумочкой. По описанию внешности этого человека оперативники узнали 27-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, который в последнее время проживал в Рязани. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Его нашли и задержали. Выяснилось, что мужчина находится на территории России за нарушение миграционного законодательства. За это правонарушение он будет привлечен к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.