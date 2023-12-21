В России семьям с детьми хотят выделить до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки

По словам авторов, законопроектом предлагается при рождении первого ребенка установить выплату в 500 тысяч рублей, второго -- 600 тысяч, третьего -- 700.

В России предлагают ввести механизм поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. Такой законопроект направят на заключение в правительство, выяснили « Известия ».

"Вопрос демографической политики и решения проблем, связанных с необходимостью достижения естественного прироста населения, является ключевым глобальным вызовом для России. Подготовленный законопроект направлен на существенное изменение демографической ситуации в нашей стране, на перелом ее негативных тенденций, имеющихся в настоящий момент", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что уже реализуются отдельные меры господдержки семей с детьми, направленные на исправление сложившейся ситуации, но их недостаточно.

По словам авторов, законопроектом предлагается при рождении первого ребенка установить выплату в 500 тысяч рублей, второго — 600 тысяч, третьего -700 тысяч рублей.

Суммарно семьи с детьми смогут получить до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки.