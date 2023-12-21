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В России могут подорожать кофе и рис до 20%
По данным издания, производители и дистрибуторы сообщили ритейлерам о повышении с начала 2024 г. на 5-20% отпускных цен на ряд продуктов, включая кофе, соки, рис, кондитерские изделия и молочную продукцию.

В России могут подорожать кофе и рис до 20%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, производители и дистрибуторы сообщили ритейлерам о повышении с начала 2024 г. на 5-20% отпускных цен на ряд продуктов, включая кофе, соки, рис, кондитерские изделия и молочную продукцию.

Молочная продукция может подорожать на 4,9%, соки — на 16,1%. Производитель йогуртов Ehrmann планирует повысить цены на 5%. «Мултон партнерс» (ранее Coca Cola) сообщил о росте цен на безалкогольные напитки на 13%. Nestle поднимает цены на кофе и напитки из него на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%.

Также вырастет стоимость печенья «Любятово» на 6%, Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7-14%. «Агроимпорт» уведомил торговые сети об увеличении цен на рис на 22%.