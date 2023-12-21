В РГРТУ наградили лучших студентов 2023 года

21 декабря в актовом зале Рязанского радиоуниверситета состоялось вручение Почетного знака «Лучший студент РГРТУ — 2023». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ежегодную награду «Лучший студент РГРТУ — 2023» учредили в 2017 году. Почетный знак «Лучший студент РГРТУ» выполнен в виде герба университета из серебра 925-й пробы. Претендентами на награду могут стать студенты, имеющие высокие достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Получить знак можно только один раз за время обучения.

Церемонию награждения провели ректор РГРТУ Михаил Чиркин и министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.

«РГРТУ является одним из ведущих технических вузов страны. В таких условиях, когда здесь в принципе престижно учиться, получить звание лучшего студента такого учебного заведения — это максимально ценно», — отметил Андрей Ульянов, обращаясь к участникам мероприятия.