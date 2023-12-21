Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 91.71 1.3 22/12
ЦБ EUR 100.51 1.46 22/12
Нал. USD 92.13 / 94 21/12 16:35
Нал. EUR 101.11 / 101 21/12 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
Вчера 13:28
1 340
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
1 831
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 203
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 243
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Перми в сгоревшей машине нашли труп

В Перми на улице Свиязева произошел пожар, в котором сгорели три автомобиля. В одном из них было найдено тело. Об этом сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники. На момент прибытия наблюдалось горение транспортного средства на неохраняемой придомовой парковке. На пожаре был обнаружен погибший», — отмечает портал.

По факту происшествия проводится проверка.