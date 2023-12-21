В Перми в сгоревшей машине нашли труп

В Перми на улице Свиязева произошел пожар, в котором сгорели три автомобиля. В одном из них было найдено тело. Об этом сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники. На момент прибытия наблюдалось горение транспортного средства на неохраняемой придомовой парковке. На пожаре был обнаружен погибший», — отмечает портал.

По факту происшествия проводится проверка.