Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 91.85 / 94 21/12 12:55
Нал. EUR 100.76 / 101 21/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
Вчера 13:28
1 224
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
1 728
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 111
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 148
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Московской области осудили двух мужчин, убивших двух рязанцев 20 лет назад
Помимо убийства рязанцев, мужчины совершили еще серию убийств в регионах России.

В Московской области осудили двух мужчин, убивших двух рязанцев 20 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.

Отмечается, что помимо убийства рязанцев, мужчины совершили еще серию убийств в регионах России.

По данным следствия, 6 февраля 2002 года мужчины распивали спиртное в квартире на Арбате в Москве, где в ходе ссоры убили хозяина и скрылись. 9 февраля 2002 года фигуранты, находясь в гостях у знакомой в Московской области, в ходе конфликта убили пять человек, в том числе малолетнюю девочку. Затем они отправились в дом соседей, которые за несколько часов до убийства также находились в гостях у потерпевшей. Там они убили еще двух человек. После этого они отправились в Рязанскую область, где в ходе ссоры убили еще двух мужчин.

В октябре 2001 года уроженец Ставропольского края, находясь в домовладении в городе Новоалександровске, распивал спиртные напитки с двумя мужчинами. Между ними возник конфликт, и он нанес топором смертельные ранения обоим потерпевшим, после чего попытался поджечь дом и скрылся.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 и 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.