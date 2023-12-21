В Московской области осудили двух мужчин, убивших двух рязанцев 20 лет назад

Помимо убийства рязанцев, мужчины совершили еще серию убийств в регионах России.

В Московской области осудили двух мужчин, убивших двух рязанцев 20 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.

Отмечается, что помимо убийства рязанцев, мужчины совершили еще серию убийств в регионах России.

По данным следствия, 6 февраля 2002 года мужчины распивали спиртное в квартире на Арбате в Москве, где в ходе ссоры убили хозяина и скрылись. 9 февраля 2002 года фигуранты, находясь в гостях у знакомой в Московской области, в ходе конфликта убили пять человек, в том числе малолетнюю девочку. Затем они отправились в дом соседей, которые за несколько часов до убийства также находились в гостях у потерпевшей. Там они убили еще двух человек. После этого они отправились в Рязанскую область, где в ходе ссоры убили еще двух мужчин.

В октябре 2001 года уроженец Ставропольского края, находясь в домовладении в городе Новоалександровске, распивал спиртные напитки с двумя мужчинами. Между ними возник конфликт, и он нанес топором смертельные ранения обоим потерпевшим, после чего попытался поджечь дом и скрылся.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 и 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.