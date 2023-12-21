В Калининградской области в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

В Калининградской области в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек. Об этом сообщили в регионом УМВД.

Авария случилась утром 21 декабря на автодороге «Советск — Гусев». По предварительным данным, водитель автомобиля Audi во время движения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, 7 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения в виде ушибов.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.