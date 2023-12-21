В Брянской области пострадали двое мирных жителей при обстреле ВСУ

В Брянской области 21 декабря при обстреле ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Украинские военные обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате пострадали двое мирных жителей. Сейчас они находятся в больнице, им оказывают медпомощь.

Кроме этого, во время обстрела погибли и пострадали животные стада местного сельхозпредприятия. Повреждено одно транспортное средство.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать объекты на территории Суражского района.