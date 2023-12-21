В 223 рязанских организациях заработная плата ниже МРОТ

В среду, 20 декабря, в администрации Рязани прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины под председательством главы администрации Рязани Виталия Артемова. Об этом сообщает сайт мэрии.

По данным финансово-казначейского управления, за отчетный период текущего года проведена работа с 1231 юридическим и физическим лицом, из которых 656 являются должниками с общей суммой более 103 миллиона рублей.

Велась работа с организациями, осуществляющими выплату заработной платы ниже среднего уровня по видам экономической деятельности и ниже уровня минимального размера оплаты труда, а также по легализации труда иностранных граждан.

Пояснения по выплате з/п ниже МРОТ предоставили 223 работодателя, из них 207 заявили о неполной занятости работников.

На заседание было приглашено 13 должников с общей задолженностью в бюджет 2.435.500 рублей. Они полностью или частично погасили сумму.

Кроме того, приглашены 13 работодателей, у которых выплата зарплаты ниже среднего уровня по видам экономической деятельности и уровня минимального размера оплаты труда.