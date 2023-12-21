Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 92.11 / 94 21/12 15:15
Нал. EUR 101.05 / 101 21/12 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
Вчера 13:28
1 283
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
1 779
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 158
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 196
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В 223 рязанских организациях заработная плата ниже МРОТ

В среду, 20 декабря, в администрации Рязани прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины под председательством главы администрации Рязани Виталия Артемова. Об этом сообщает сайт мэрии.

По данным финансово-казначейского управления, за отчетный период текущего года проведена работа с 1231 юридическим и физическим лицом, из которых 656 являются должниками с общей суммой более 103 миллиона рублей.

Велась работа с организациями, осуществляющими выплату заработной платы ниже среднего уровня по видам экономической деятельности и ниже уровня минимального размера оплаты труда, а также по легализации труда иностранных граждан.

Пояснения по выплате з/п ниже МРОТ предоставили 223 работодателя, из них 207 заявили о неполной занятости работников.

На заседание было приглашено 13 должников с общей задолженностью в бюджет 2.435.500 рублей. Они полностью или частично погасили сумму.

Кроме того, приглашены 13 работодателей, у которых выплата зарплаты ниже среднего уровня по видам экономической деятельности и уровня минимального размера оплаты труда.