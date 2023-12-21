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The Time: Вашингтон испугался ядерного столкновения с Россией
Британские журналисты считают, что национальные интересы США не всегда совпадают с украинскими.

Президент США Джо Байден в начале спецоперации боялся отправлять на Украину более современное вооружения из-за реакции российского лидера Владимира Путина. Британские обозреватели считают, что Вашингтон испугался ядерного столкновения с Россией.

«В те критические первые месяцы администрация Байдена заявляла, что обеспокоена тем, что, если Путин увидит на Украине неправильный тип танка, ракеты или самолета, он может ответить ядерным оружием. Эти опасения заставили администрацию Байдена и европейских союзников терять драгоценное время», — заявил обозреватели издания The Time.

Британские журналисты считают, что национальные интересы США не всегда совпадают с украинскими.

Отмечается, что Вашингтону нужна стабильная Россия не меньше, чем свободная Украина.