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Татьяна Гусева возглавила Совет Союза «ТПП Рязанской области»

14 декабря на первом заседании нового Совета Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» состоялись выборы председателя Совета. Единогласно им избрана Татьяна Гусева, которая более 30 лет подряд возглавляла Палату. Члены Совета пожелали Татьяна Гусевой успешной деятельности в новом статусе.

Вице-президент ТПП России Максим Фатеев побывал на недавней конференции региональной палаты, где отметил сильные стороны рязанского отделения.

«Для нас очень важно, что ТПП Рязанской области сильна своими членами, своей стабильностью. На этом стоит вся система торгово-промышленных палат России… Более 30 лет Торгово-промышленная палата Рязанской области является важным инструментом взаимодействия бизнеса и власти, решения проблем бизнеса рязанского региона. Мы встречались с коллективом ТПП Рязанской области — замечательные люди, профессиональный коллектив, который собрала вокруг себя Татьяна Васильевна. Сильная палата сильна всегда своей стабильностью, стабильной членской базой. Татьяна Васильевна Гусева возглавляет ТПП Рязанской области более 30 лет, стояла у истоков создания Палаты, справлялась со своей должностью руководителя прекрасно. Она пользуется авторитетом не только в деловых кругах и властных структурах Рязанской области, но и в нашей среде профессиональных управленцев системы ТПП. Я работаю 20 с лишним лет в системе палат, а Татьяна Васильевна еще больше. Я учился у таких, как Гусева. Берегите ее», — сказал Фатеев.