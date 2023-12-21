Сотрудников Рязанской НПК поздравили детский Дед Мороз и Снегурочка

Рязанская нефтеперерабатывающая компания стала одним из первых предприятий, к кому приехали участники движения детей и молодежи «Движение первых» в рамках Всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз». Акция направлена на то, чтобы поздравить с Новым годом трудовые коллективы, чей рабочий график не зависит от праздников и выходных. Отметим, что рязанская НПК ведет непрерывный технологический режим, и многие сотрудники в новогодние праздники будут находиться на рабочем месте, чтобы обеспечить бесперебойный выпуск товарной продукции на рынок.

Молодые активисты движения исполнили новогодние песни, прочитали стихи и вручили подарки, выполненные своими руками. В свою очередь сотрудники завода кратко представили свое предприятие, поделились историями, связанными с работой в праздничные новогодние дни и также передали подарки от коллектива.

В этом году это уже не первая акция, проведенная сотрудниками РНПК совместно с участниками «Движения первых». Осенью в преддверии Дня нефтяника высадили 135 саженцев лиственных деревьев в самом густонаселенном районе Рязани, провели субботник в парке мемориального музея Семенова-Тян-Шанского, а также покормили зубров в Окском государственном природном биосферном заповеднике.