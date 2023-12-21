СНБО призвал участвовать в конфликте с Россией всех украинцев

Об этом заявил секретарь совета Алексей Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте должны участвовать все граждане страны. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Рада».

По его словам, необходимо заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных.

«Все должны принимать в этом (конфликте) участие, а не выборочно — кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость», — сказал Данилов.