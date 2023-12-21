Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 91.01 / 92.9 21/12 10:45
Нал. EUR 99.56 / 100.45 21/12 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
Вчера 13:28
1 154
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
1 668
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 056
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 089
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанская прокуратура начала проверку после смерти трехлетнего мальчика
По предварительной информации, незадолго до смерти ребенок проходил стоматологическое лечение в одной из частных клиник города.

Рязанская прокуратура начала проверку после смерти трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Октябрьского района Рязани проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего в квартире одного из домов», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, незадолго до смерти ребенок проходил стоматологическое лечение в одной из частных клиник города.

В ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего, совместно с Росздравнадзором по Рязанской области проведут надзорные мероприятия в части соблюдения законодательства о здравоохранении в деятельности медицинских учреждений, законодательства о несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Рязани трехлетний мальчик умер после посещения стоматолога. Возбуждено уголовное дело.