Рязанская прокуратура начала проверку после смерти трехлетнего мальчика

По предварительной информации, незадолго до смерти ребенок проходил стоматологическое лечение в одной из частных клиник города.

Рязанская прокуратура начала проверку после смерти трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Октябрьского района Рязани проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего в квартире одного из домов», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, незадолго до смерти ребенок проходил стоматологическое лечение в одной из частных клиник города.

В ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего, совместно с Росздравнадзором по Рязанской области проведут надзорные мероприятия в части соблюдения законодательства о здравоохранении в деятельности медицинских учреждений, законодательства о несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Рязани трехлетний мальчик умер после посещения стоматолога. Возбуждено уголовное дело.