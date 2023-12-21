Рязанская ГИБДД прокомментировала аварию, в которой автобус повис на дорожном ограждении

В автобусе находились шесть пассажиров.

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, которое произошло 21 декабря в Рязани на трасса М-5 «Урал».

Примерно в 2:30 на 186-ом километре трассы 61-летний житель Узбекистана за рулем автобуса «Москва-Ташкент» не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение.

В результате автобус получил незначительные повреждения. В автобусе находились шесть пассажиров и три водителя. Пострадавших нет.

Видео с места аварии можно посмотреть здесь.