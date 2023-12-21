Рязанцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год
На первом месте — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (21%). О путешествии мечтают 20% опрошенных. 11% хотели бы получить электронный девайс, 7% — сертификат на обучение. 5% рязанцев заявили об инструментах для строительства и ремонта. По 4% респондентов сообщили об украшениях, бытовой техники и товарах для спорта.
Рязанцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год. Данные исследования приводит Superjob.
На первом месте — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (21%).
О путешествии мечтают 20% опрошенных. 11% хотели бы получить электронный девайс, 7% — сертификат на обучение.
5% рязанцев заявили об инструментах для строительства и ремонта. По 4% респондентов сообщили об украшениях, бытовой техники и товарах для спорта. Респонденты старше 45 лет чаще молодежи мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта.
Обзавестись гаджетами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы рязанцы до 34 лет.