Рязанцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год

На первом месте — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (21%). О путешествии мечтают 20% опрошенных. 11% хотели бы получить электронный девайс, 7% — сертификат на обучение. 5% рязанцев заявили об инструментах для строительства и ремонта. По 4% респондентов сообщили об украшениях, бытовой техники и товарах для спорта.

Рязанцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год. Данные исследования приводит Superjob.

На первом месте — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (21%).

О путешествии мечтают 20% опрошенных. 11% хотели бы получить электронный девайс, 7% — сертификат на обучение.

5% рязанцев заявили об инструментах для строительства и ремонта. По 4% респондентов сообщили об украшениях, бытовой техники и товарах для спорта. Респонденты старше 45 лет чаще молодежи мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта.

Обзавестись гаджетами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы рязанцы до 34 лет.