RS: Украине стоит признать потерю территорий для урегулирования конфликта

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», — говорится в публикации.

Украине стоит признать потерю территорий для урегулирования конфликта. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», — говорится в публикации.

Ранее Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для начала переговорного процесса с Украиной.