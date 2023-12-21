Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

Схема выглядит так: мошенники создают в Telegram поддельный аккаунт банка, ставят на аватар его официальный логотип, а вверху указывают ее название. Самое главное — ставят на аккаунте синюю галочку, которая вызывает доверие людей.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram. Об этом пишет газета «Известия».

Схема выглядит так: мошенники создают в Telegram поддельный аккаунт банка, ставят на аватар его официальный логотип, а вверху указывают ее название. Самое главное — ставят на аккаунте синюю галочку, которая вызывает доверие людей.

Злоумышленники звонят жертве в мессенджер и сообщают, что предлагают услугу страхования оформленного «сегодня» клиентом кредита или уменьшения ежемесячного платежа.

Когда выясняется, что никаких кредитов человек не брал, мошенник обещает помочь разобраться с ситуацией и перевести на сотрудника службы безопасности. Затем жертве звонят уже по сотовой связи или в мессенджере, но с аккаунта поддельного представителя СБ банка. Дальше все идет по привычному сценарию.