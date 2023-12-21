Роскачество обнаружило в красной икре ряда торговых марок кишечную палочку

Уточняется, что всего было исследовано 24 товара по 37 показателям. Продукция закупалась как фасованная, так и на развес.

Кишечная палочка и другие бактерии обнаружили в красной икре, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«В некоторой продукции обнаружена кишечная палочка, в некоторой — превышения по микробиологическим показателям. В то же время в икре нет запрещенных консервантов и незаявленных на маркировке красителей, а только две торговые марки по результатам исследования могут претендовать на российский Знак качества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было исследовано 24 товара по 37 показателям.

Продукция закупалась как фасованная, так и на развес.

Эксперты выявили кишечную палочку в икре «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента», а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача».