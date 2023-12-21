Ромодин: в 2023 году восстановительные работы дома на Пушкина выполнены не будут

Слова заммэра РЗН. инфо привели жители дома. Отмечается, что жильцы получат ключи от квартир в конце января 2024 года.

Заммэра Михаил Ромодин сообщил, что в 2023 году ремонтно-восстановительные работы дома на улице Пушкина выполнены не будут. Об этом редакции РЗН. инфо рассказали жители.

На встрече также присутствовал замначальника управления по ЖКХ Эдуард Алтунин.

Как отметил Ромодин, в конце января 2024 года администрация окончательно отдаст всем ключи от квартир.

«Мы все до ума доведем, уже поклеим обои. На сегодняшний день мы дополнительно отремонтировали инженерные коммуникации. Тепло в доме уже есть. Начнем отдавать ключи поэтапно», — рассказал заммэра.

Кроме того, Ромодин подчеркнул, что сроки перенеслись из-за длительного переезда жителей. Поэтому подрядчик приступил к работам позже, чем должен был.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа. В конце августа администрация заключила договор с подрядчиком.