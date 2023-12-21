Путин поручил установить единый федеральный статус многодетной семьи

Единый статус многодетных должен гарантировать таким семьям все соответствующие льготы и механизмы поддержки по всей стране.

Президент поручил оперативно установить в России единый федеральный статус многодетной семьи. Об этом глава государства заявил 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование», — сказал Путин.

Президент пояснил, что единый статус многодетных должен гарантировать таким семьям все соответствующие льготы и механизмы поддержки по всей стране.