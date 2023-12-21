Путин поручил осуществлять осенний призыв в 2024 году через единый реестр воинского учета
Также президент поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат.
Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Об этом пишет РИА Новости.
Помимо этого, российский лидер поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.
Также президент поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат.