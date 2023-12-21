Путин: отсрочка от призыва на военную службу должна предоставляться автоматически

Доклад должен быть готов до 15 января 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нужно наладить работу автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Об этом пишет URA.RU.

«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», — говорится в поручении.

Отмечается, что ответственными назначали глав ведомств Сергея Шойгу и Максута Шадаева.

Доклад должен быть готов до 15 января 2024 года.