Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 91.01 / 92.9 21/12 10:45
Нал. EUR 99.56 / 100.45 21/12 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
Вчера 13:28
1 154
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
1 668
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 056
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 089
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Путин: отсрочка от призыва на военную службу должна предоставляться автоматически
Доклад должен быть готов до 15 января 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нужно наладить работу автоматического предоставления права отсрочки от призыва на военную службу. Об этом пишет URA.RU.

«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», — говорится в поручении.

Отмечается, что ответственными назначали глав ведомств Сергея Шойгу и Максута Шадаева.

Доклад должен быть готов до 15 января 2024 года.