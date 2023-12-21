Путин объявил об уменьшении внешнего долга России

По словам президента, долг сократился примерно на треть.

Владимир Путин объявил, что внешний долг России уменьшился примерно на треть. Об этом президент России сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишет РЕН ТВ .

«Внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что над сокращением государственного долга трудятся как власти РФ, так и ведущие российские компании, вовремя возвращающие кредиты. Также они предпринимают и другие действия, ведущие к балансировке и оздоровлению финансов.