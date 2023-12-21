Председатель гордумы Татьяна Панфилова приняла участие в акции «Елка желаний-2023»

Глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова присоединилась к благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Михаил мечтает о тюбинге, а Мирослава — об умной колонке. С большим удовольствием исполню их желания. Акция Елка желаний» — замечательный проект, благодаря которому дети могут поверить в чудо, а взрослые — стать немного волшебниками", — отметила Татьяна Панфилова.

Акция проводится с 2018 года и помогает подарить праздник детям из семей, находящихся в непростой жизненной ситуации, многодетных, малообеспеченных, семей участников СВО, а также детям-инвалидам и оставшимся без попечения родителей.

По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Акция продлится до 28 февраля 2024 года.