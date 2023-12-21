Появились подробности массового ДТП на улице Новоселов
В четверг, 21 декабря, примерно в 07:15, в Рязани, вблизи дома 45 В по улице Новоселов, 48-летний местный житель на «Фольксваген Поло», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями «Лада Гранта» и «ВАЗ — 2112»
В четверг, 21 декабря, примерно в 07:15, в Рязани, вблизи дома 45 В по улице Новоселов, 48-летний местный житель на «Фольксваген Поло», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями «Лада Гранта» и «ВАЗ — 2112». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В результате происшествия водитель второго отечественного авто получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.