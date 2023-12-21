Появились подробности аварии на улице Ленина в Рязани

Авария случилась 20 декабря, примерно в 14:10, в Рязани вблизи дома № 21 на улице Ленина. По предварительной информации, 36-летняя жительница Касимова на автомобиле Renault Duster столкнулась с автомобилем Skoda под управлением 33-летнего рязанца.