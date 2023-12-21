Опубликован прогноз погоды на 22 декабря в Рязанской области
Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.
Опубликован прогноз погоды на 22 декабря в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 22 декабря, будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица.
Ветер южный, юго- восточный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.