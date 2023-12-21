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Опубликован прогноз погоды на 22 декабря в Рязанской области
Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.

Опубликован прогноз погоды на 22 декабря в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 22 декабря, будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Ветер южный, юго- восточный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.