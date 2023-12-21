Один из пострадавших от падения глыбы льда в Люберцах погиб

Один из пострадавших от падения глыбы льда в Люберцах погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 34-летний мужчина скончался около 5 утра в реанимации, не приходя в себя. От удара сверху ему сломало позвоночник в районе поясницы.

Напомним, накануне утром лед сошел с крыши Люберецкого военкомата на головы людей, стоявших в очереди. Две человека отказались от госпитализации, женщина с пробитой головой в состоянии средней тяжести в больнице.