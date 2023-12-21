Над Азовским морем система ПВО перехватила украинскую ракету ATACMS

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Над Азовским морем система ПВО перехватила украинскую ракету ATACMS. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — сообщил Сальдо.