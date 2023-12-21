Нацпроект МСП попал в число лидеров по узнаваемости у россиян

По итогам 2023 года нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» занял второе место по узнаваемости из всех национальных проектов. О нем знает 76% опрошенных.

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты мониторингового опроса об отношении россиян к реализации национальных проектов. Согласно результатам опроса за последние три года вырос средний уровень информированности о нацпроектах и заметность вклада государства в реализацию отдельных направлений по ним.

По итогам 2023 года нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» занял второе место по узнаваемости из всех национальных проектов. О нем знает 76% опрошенных.

Результаты достигнуты благодаря совместным усилиям Министерства экономического развития РФ, региональных министерств экономического развития, Центров «Мой бизнес» и АНО «Национальные приоритеты».