На трассе в Омской области при столкновении легковушек погибли два человека

На трассе в Омской области при столкновении двух легковушек погибли два человека, еще двое получили травмы, РИА Новости рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла на 9-м километре на трассе Марьяновка-Шербакуль.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099, личность которого пока не установлена, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota, за рулем которой была 39-летняя женщина.

«В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель Toyota и ее несовершеннолетний пассажир госпитализированы», — отметили в сообщении.